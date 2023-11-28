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Общество

Подъем заболеваемости респираторными инфекциями ожидают в Псковской области после новогодних праздников

28.11.2023 16:54|ПсковКомментариев: 0

Подъем заболеваемости респираторными инфекциями ожидают в Псковской области после новогодних праздников. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила заместитель главного врача Псковской городской поликлиники, главный внештатный терапевт комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева.

«После новогодних праздников (ожидается - ред.) подъем заболеваемости. На нашей территории появляются новые разновидности (вирусов - ред.), поскольку люди приезжают и ездят в гости», – сказала она.

С новогодним туризмом в регион завозят новые вирусы и бактерии, поэтому и возникает подъем заболеваемости, уточнила гость студии.

Кроме того, терапевт назвала тех пациентов, кому тяжело лечить последствия после гриппа. К таким относятся пожилые люди, люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом и онкозаболеванием.

Теги: #Псковская область #заболевания
Источник: Псковская Лента Новостей
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