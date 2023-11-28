Подъем заболеваемости респираторными инфекциями ожидают в Псковской области после новогодних праздников. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила заместитель главного врача Псковской городской поликлиники, главный внештатный терапевт комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева.
С новогодним туризмом в регион завозят новые вирусы и бактерии, поэтому и возникает подъем заболеваемости, уточнила гость студии.
Кроме того, терапевт назвала тех пациентов, кому тяжело лечить последствия после гриппа. К таким относятся пожилые люди, люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом и онкозаболеванием.