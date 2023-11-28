Акция «Музей для всех» пройдет в Псковском музее-заповеднике с 1 по 10 декабря

В Псковском музее-заповеднике в период с 1 по 10 декабря пройдет инклюзивная акция «Музей для всех», приуроченная к Международному Дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Псковский музей-заповедник подготовил специальные программы для людей с инвалидностью, которые будут проходить на разных площадках:
Участие в акции бесплатное для людей с инвалидностью и их сопровождающих. Справки можно получить по телефону: +7 8112 29-22-60 или +7 911 358-08-16