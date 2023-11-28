Общество

Акция «Музей для всех» пройдет в Псковском музее-заповеднике с 1 по 10 декабря

В Псковском музее-заповеднике в период с 1 по 10 декабря пройдет инклюзивная акция «Музей для всех», приуроченная к Международному Дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Псковский музей-заповедник подготовил специальные программы для людей с инвалидностью, которые будут проходить на разных площадках:

Программа «Путешествие в древний город» состоится 2 декабря в 13:00 на улице Некрасова, 7;

Программа «Путешествие по картинной галерее» пройдет 5 декабря в 13:00 на улице Некрасова, 7;

Программа «Башня, стерегущая город» состоится 8 декабря в 13:00 на улице Леона Поземского, 46, Варлаамовский угол;

Программа «До нового года не трогать!» пройдет 10 декабря в 11:00 на улице Олега Кошевого, 2, Палаты Постниковых.

Участие в акции бесплатное для людей с инвалидностью и их сопровождающих. Справки можно получить по телефону: +7 8112 29-22-60 или +7 911 358-08-16