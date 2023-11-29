Общество

Живые личинки обнаружили в сахалинской красной икре

В результате лабораторных исследований у трех производителей красной икры на Сахалине в октябре были выявлены в продукции живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. Об этом сообщили в пресс-службе приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В рамках государственного задания "Мониторинг пищевой продукции на 2023 год" специалистами управления у хозяйствующих субъектов, осуществляющих переработку рыбы и морепродуктов на территории Сахалинской области, были произведены отборы проб икры в ястыках (естественная рыбная оболочка — ред.) от рыбы лососевых пород. В результате лабораторных исследований в трех случаях были обнаружены живые личинки паразитов», — приводят сообщение службы «Известия».

Согласно материалам проверок, речь идет о компаниях «САХРЫБТОРГ», ООО «Сах Голд Фиш», ООО РПК «Брайда». При этом в Россельхознадзоре подчеркнули, что икра в ястыках является сырьем для изготовления готовой продукции и в продажу не поступает.

«В свободную реализацию поступает только готовый пищевой продукт, прошедший переработку и ветеринарно-санитарную экспертизу. Потребителям можно рекомендовать приобретать продукцию у проверенных производителей, которые несут ответственность за качество и безопасность сырья, соблюдение ветеринарных-санитарных норм на каждом этапе производства», — подчеркнули в службе.