Общество

Штатную численность Счетной палаты планируют увеличить в Псковской области

Предложение об увеличении численности Счетной палаты Псковской области на пять единиц рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов на заседании 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Пять новых штатных единиц необходимы для реализации полномочий Счетной палаты в Опочецком, Локнянском, Пыталовском, Печорском и Струго-Красненском муниципальных округах.

Таким образом, штатная численность областной Счетной палаты увеличится с 26 до 31 штатной единицы.

«С главами встречались, обсуждали возникающие вопросы. Рассмотрели кандидатуры сотрудников. Планируем принять к себе на работу в декабре, чтобы с нового года начали работу», - уточнила председатель Счётной палаты Марина Хохлова.

Вице-спикер регионального парламента, председатель профильного комитета Александр Братчиков спросил, учтены ли эти поправки в бюджете на 2024 год. Марина Хохлова ответила положительно.

«Территориально будут в муниципалитетах или в Пскове?» - продолжил вице-спикер.

Марина Хохлова добавила, что рабочие места будут располагаться территориально в муниципалитетах. По ее словам, это необходимо для общения с главами и собранием депутатов.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.