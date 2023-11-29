Общество

Сергей Елизаров: Экофорумы - лучшая площадка для знакомств экоактивистов

Экофорумы являются лучшей площадкой для знакомств экоактивистов. Такое мнение высказал участник экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров в эфире программы «Экосреда» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В работе команд на стратегических сессиях, проходящих на форумах, появляются новые интересные мысли, из этих идей могут получится проекты, которые, в свою очередь, могут вырасти на всю страну», – отметил он.

Начальник экологического отдела Псковского молодежного центра Кристина Яковлева рассказала, что экологический слет, который недавно прошел в Псковской области, объединил 70 участников из разных районов региона, в том числе из Опочки, Порхова, Пустошки, Себежа.

«Некоторые ребята добрались из дальних районов области без помощи трансфера, по собственной инициативе, так сильно было их желание участвовать в этом мероприятии», – добавила Кристина Яковлева.