Общество

Творческая встреча с актрисой Ириной Смирновой прошла в псковском СИЗО

Следственный изолятор в Пскове посетила заслуженная артистка России, актриса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Ирина Смирнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Ирина Смирнова встретилась с сотрудниками учреждения, многие из которых являются поклонниками ее творчества.

Встреча прошла в формате беседы. Заслуженная артистка рассказала о своем детстве, о том, как пришла в профессию, а также ответила на вопросы аудитории.

В конце мероприятия Ирина Смирнова прочитала несколько стихотворений своего любимого русского поэта Игоря Северянина. Сотрудники поблагодарили ее за интересную беседу, подаренные эмоции и хорошее настроение.

«Мы пригласили в гости этого артиста неслучайно. Сотрудники следственного изолятора часто посещают театр драмы имени Пушкина, и для них эта встреча стала возможностью пообщаться вживую и узнать несколько больше о жизни актрисы, которая играет в их любимых спектаклях и постановках», - прокомментировал заместитель начальника СИЗО-1 Вадим Шатый.