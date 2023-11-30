Общество

О героях Отечества поговорили в псковском колледже искусств

Разговор о важном, посвящённый Дню героев Отечества, состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Об истории праздника, традициях, героях разных лет рассказали студенты первого курса колледжа искусств. Под руководством преподавателя истории Елены Пахомовой ребята подготовили доклады, с которыми выступили на классном часу «Разговор о важном».

Напомним, что День героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. Она была установлена Государственной Думой Российской Федерации в 2007 году. Свою историю праздник ведёт ещё с XVIII века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II – в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца, которым награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.