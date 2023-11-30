Общество

Профориентацию с помощью игры организовали для псковичей

Юные псковичи проходят профориентацию с помощью тестов и игры по проекту Ирины Щеголевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба Администрации города Пскова

Проект Ирины Щеголевой «Твой профориентир» стал лучшим в номинации «Профориентация» конкурса социально значимых молодежных проектов «Есть идея». Он предполагает проведение профориентационного компьютерного тестирования, разработанного Центром гуманитарных технологий при МГУ имени М. В. Ломоносова, и консультации специалиста по расшифровке результатов.

Проект уже помог 46 ребятам определиться с будущей профессией.