Общество

Митрополиту Тихону присвоили звание «Почетный гражданин Псковской области»

Депутаты Псковского областного Собрания проголосовали за присвоение митрополиту Тихону (Шевкунову) звания «Почетный гражданин Псковской области». Об этом с сессии регионального парламента 30 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Владыка представлен к высшей награде субъекта страны «в связи с исключительностью и значимостью его заслуг для нашего региона».

22 парламентария проголосовали «за», четверо - «против».

В числе заслуг митрополита Тихона создание мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района, привлечение средств на реконструкцию памятников в Псковской области, развитие региональной системы патриотического и духовного воспитания молодежи.

Звание присвоено на основании ходатайства губернатора Михаила Ведерникова.

Напомним, звание «Почётный гражданин Псковской области» было учреждено в 2018 году и с тех пор присвоено лишь второй раз: осенью 2020 года этот статус получил первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов.

11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии, он возглавил Крымскую митрополию.