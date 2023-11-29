Общество

Новые мировые судьи появились в Пскове, Великих Луках и Невельском районе

Трёх мировых судей назначили депутаты Псковского областного Собрания в ходе тайного голосования на сессии 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, на должность мирового судьи судебного участка № 20 в границах Невельского района назначена Татьяна Терехова. Она окончила Академию правового управления в 2010 году. Стаж по юридической профессии – более 13 лет. С 2012 года работает секретарь судебного заседания Себежского районного суда.

Ольгу Иванова назначили на должность мирового судьи судебного участка № 29 в Пскове. В 2010 году она окончила Северо-Западную академию государственной службы. Стаж по юридической профессии – более 12 лет. С 2006 года работала секретарем судебного заседания Псковского городского суда, в настоящее время — помощник судьи Псковского городского суда.

А Юлию Степанову назначили мировым судьей судебного участка № 34 в Великих Луках. Она окончила Псковский юридический институт. Стаж по юридической специальности – более 12 лет. С 2005 года по 2015 год – секретарь судебного заседания Великолукского районного суда, в настоящее время — помощник судьи Великолукского районного суда.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил их с назначением и пожелал справедливого правосудия.