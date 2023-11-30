Общество

Пскович предстанет перед судом за избиение сожительницы до смерти

31-летний мужчина предстанет перед судом в Пскове по обвинению в причинении сожительнице тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и уклонении от административного надзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в период с 30 июня по 1 июля обвиняемый в компании сожительницы и двоих знакомых выпивал спиртные напитки в помещении заброшенного здания в Пскове, когда между ним и его 38-летней сожительницей на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей множественные удары кулаками в область лица и грудной клетки. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Кроме того, мужчина после освобождения из мест лишения свободы 31 марта и до момента его задержания 3 июля уклонялся от назначенного судом административного надзора. Он неоднократно судим, в основном, за совершение преступлений против собственности.

Ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) и части 1 статьи 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.