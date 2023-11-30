Общество

Более 20 см снега выпало в Пскове

С начала снегопадов в Пскове выпало 23 см снега, это в 4 раза больше нормы. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале, напомнив, что снег идет, не прекращаясь, уже четвертые сутки.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Коммунальные службы работают круглые сутки. Но в часы пик убирать улицы и тротуары практически невозможно: спецтехника встает в пробки, а тракторы "идут" за пешеходами, поэтому в это время работают "ручники" с лопатами, а машины уходят на второстепенные дороги», - отметил Борис Елкин.

После 20:00, как только поток транспорта спадет, дорожники выйдут в ночную смену и продолжат расчищать улицы и пешеходные дорожки. Всего в уборке задействовано около 45 единиц техники, добавил глава города.