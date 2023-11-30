Общество

Полезные для здоровья рецепты зимних согревающих напитков предложила диетолог

Гранатовый сок, чай из липы или ромашки, ягоды и специи – лучшие ингредиенты для приготовления согревающего и полезного для здоровья напитка, считает врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.

«Обычно основа согревающего напитка – это сок, чаще всего гранатовый, либо травяной чай, чаще всего из липы или ромашки. Дальше мы уже можем подбирать различные ингредиенты. Это могут быть ягоды и фрукты. Из ягод я всегда советую бруснику, облепиху, клюкву, шиповник, смородину, вишню. Фрукты – это яблоки, апельсины, лимоны. И, конечно, специи – гвоздика, корица, кардамон, имбирь, мускатный орех. Именно благодаря им создается мощный согревающий эффект. Также за счет специй подавляется рост бактерий и грибков в организме», – отметила Анжелика Дюваль в интервью радио Sputnik.

Она поделилась рецептами напитков, которые могут сделать холодное время года чуть теплее.

«Первый рецепт основан на отваре ромашки. Два-три пакетика заливаем литром горячей воды, температура которой не должна превышать 80 градусов. Добавляем облепиху, ее лучше всего пюрировать, и свежую мяту. Если мы хотим сладости, добавляем сироп топинамбура, он самый безопасный, не поднимает уровень сахара в крови. Второй рецепт – на основе отвара липы. Завариваем два-три пакетика литром горячей воды, настаиваем 10-15 минут, добавляем клюкву – целиком или в виде пюре. Бросаем три-четыре розеточки гвоздики, для сладости – сироп топинамбура», – порекомендовала Анжелика Дюваль.

В основе третьего рецепта – шиповник, продолжила она.

«Завариваем две-три столовые ложки шиповника – тоже при температуре не больше 80 градусов, чтобы сохранить полезные свойства, потому что витамин С не любит тепловую обработку. Настаиваем 20 минут. Добавляем яблочное пюре, натираем немного корня имбиря и цедры апельсина, добавляем щепотку кардамона и подсластитель, даем настояться 20 минут», – посоветовала Анжелика Дюваль