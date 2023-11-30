Общество

Международный форум дружбы проходит в Пскове

Международный форум дружбы проходит в Центре туризма и творческих индустрий города Пскова сегодня, 1 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Рад всех приветствовать, кто с нами здесь, на Псковской земле. Рад тем, кто присутствует онлайн. Важно, что мы собираемся и общаемся, потому что наши связи с каждым годом только усиливаются. У нас большой потенциал для развития, уже неплохо складываются взаимоотношения в части культуры, образования. Это важный фактор для совместной работы и экономической связи», – открыл форум глава города Пскова Борис Ёлкин.

В форуме в онлайн и офлайн формате участвуют представители Белоруссии, Латвии и Китая.

«Рад приветствовать представителей Латвийской Республики. Мы все понимаем, что разные геополитические моменты бывают, но всё равно мы близки по духу. Нас очень много связывает, пусть сейчас это происходит намного сложнее, чем было до этого. Эти связи мы не должны разрывать, вместе общаться, поддерживать друг друга вне зависимости от того, что происходит в мире», – продолжил Борис Ёлкин.

Глава города пожелал участникам форума плодотворной работы.

«Нам необходимо выстроить планы на будущее для дальнейшего взаимодействия, которые, надеюсь, будут столь же плодотворным и активным, как было для этого», – заключил Борис Ёлкин.

Затем с помощью конференц-связи выступят председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич, заместитель главы администрации Октябрьского района Минска Кирилл Гришин, начальник канцелярии иностранных дел администрации города Цзинин (КНР) господин Ван Чангуан, начальник канцелярии иностранных дел администрации города Мяньян (КНР) господин Лю Фулун, и вице-мэр городского округа Хуанган провинции Хубэй КНР господин Ван Инфан с презентацией города Хуангана.