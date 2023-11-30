Общество

Псковские рекрутеры считают очные собеседования более волнительными для соискателей - опрос

6 из 10 рекрутеров в Пскове считают, что кандидаты испытывают больший стресс во время оффлайн-интервью. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса.

В свою очередь онлайн-интервью все более популярны у менеджеров по подбору персонала. 58% рекрутеров считают, что кандидаты испытывают больший стресс во время личного интервью. Лишь 9% считают онлайн-собеседования более волнительными для кандидатов. 24% уверены в том, что по уровню стресса и очные и интернет-интервью примерно одинаковы.

Сами же соискатели чаще одинаково оценивают стресс, как от реальных, так и от онлайн собеседований. У 17% соискателей больший стресс вызывают виртуальные встречи с эйчарами, у 15% — очные интервью.

Говоря о раздражающих факторах во время онлайн-интервью, и эйчары, и соискатели чаще всего упоминали технические неполадки и отсутствие зрительного контакта с собеседником. 26% рекрутеров и 30% кандидатов все устраивает в онлайн-собеседованиях.



Мужчины показали себя более лояльными к любому формату собеседования, им, чаще чем женщинам, безразлично где общаться.