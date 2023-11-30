Общество

Псковские школьники заняли четвертое место в финале чемпионата «Профессионалы»

Команда Псковской области заняла четвертое место в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель регионального координационного центра чемпионата Ольга Божкова.

Фото здесь и далее: из группы Псковского агротехнического колледжа «ВКонтакте»

Финальные соревнования проходили с 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге. Участники демонстрировали профессиональные навыки по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

По итогам регионального и отборочных этапов чемпионата в соревновательную часть финала пробилась только одна команда из Псковской области — школьники Варвара Мудрагель, Денис Панов, Александр Радомский, Максим Овчинников и Глеб Кулаев. В компетенции «Спасательные работы» они уступили всего 0,11 балла (по 100 бальной шкале) заняв 4-е место. «Достойный и очень конкурентный результат», - заметила Ольга Божкова.

Она также рассказала о насыщенной деловой программе финала. Представители комитета по образованию Псковской области, регионального оператора всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы», Псковского областного института повышения квалификации работников образования и ряда колледжей региона участвовали в стратегических и экспертных сессиях, лекциях, круглых столах, дискуссиях, мастер-классах и открытых диалогах.

Мероприятия финала посетили первые лица государства, представители делового сообщества, ведущие промышленники страны, студенты и школьники, гости и зрители из 70 субъектов Российской Федерации, делегации 20 стран.

Организаторы чемпионата – министерство просвещения Российской Федерации и правительство Санкт‑Петербурга.