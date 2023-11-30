Общество

Конкурс «Лучший портной-2023» состоялся в Пскове

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший портной» состоялся в Пскове 30 ноября . Конкурс проходил на базе «Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Вознаграждением в конкурсе выступает денежный приз в размере 50 тысяч рублей, которые получит победитель. Одним из судей конкурса стала заместитель заведующего отделом административно-хозяйственной деятельности Псковского облсовпрофа Юлия Трактуева.

«Конкурс "Лучший по профессии" на псковской земле проходит не первый год, и профсоюзное движение активно поддерживает и помогает этому полезному для всех мероприятию. Каждый может заявиться на конкурс и посоревноваться с такими же профессионалами в борьбе за первое место. Желаем всем участникам упорства и победы!» — прокомментировал событие председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.