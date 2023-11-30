Общество

Спортобъекты в Псковской области предложили сделать доступнее для инвалидов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии международного Дня инвалидов встретился с представителями общественных организаций, которые работают в интересах людей с ограничениями по здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Псковской области около 40 тысяч людей с ограничениями по здоровью. «Это большая нагрузка для организаций, но очень важное и благородное дело. Вместе с этим вы находите время, силы и возможности, чтобы быть активными членами общества, разрабатывать проекты, защищать и реализовывать их. Среди вас много спортсменов, которые показывают достойные результаты на межрегиональных, российских площадках, много творческих, увлеченных людей», — заметил глава региона во вступительном слове.

Всего благодарственные письма правительства Псковской области за активную общественную деятельность по реабилитации и социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья области получили 11 человек.

С ответным словом выступила председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова. Она поблагодарила губернатора, правительство области и исполнительные органы региона за неизменную поддержку. «Все это помогает нам. Наша совместная работа улучшает жизнь людей с инвалидностью», — сказала Марина Борисенкова.

Во время неформального общения Михаил Ведерников выступил с инициативой включить в региональный бюджет средства для участия людей с ограниченными возможностями здоровья в межрегиональных и всероссийских мероприятиях, а также на модернизацию и создание доступной среды на объектах спортивной инфраструктуры. «Обобщите предложения, мы все обсудим и внесем на согласительную комиссию», — сказал губернатор. Марина Борисенкова заверила, что предложения подготовят в ближайшие дни.

В завершение Михаил Ведерников выразил уверенность в дальнейшем конструктивном диалоге и поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья со стороны правительства области.