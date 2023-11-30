Общество

Центр управления регионом в честь трехлетия отмечен Почетной грамотой губернатора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 1 декабря, посетил Центр управления регионом, чтобы поздравить коллектив с трехлетием. Он поблагодарил специалистов за большой объем работы, проделанный за это время, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

За высокий профессионализм и большой вклад в информационное обеспечение органов публичной власти Псковской области коллективу Центра управления регионом Михаил Ведерников вручил Почетную грамоту губернатора.

«За три года значительно меньше стало негатива в социальных сетях, появляется больше позитивных вещей. Люди теперь уверены в том, что все обращения пройдут анализ и будут рассмотрены», — заметил глава региона.

Также по решению губернатора помещения Центра — рабочие пространства, коридоры и санузлы — будут в следующем году отремонтированы: «Вы все молодые, креативные, уверен, что поможете сделать такой дизайн, который понравится больше всего».

В правительстве также напомнили, что Центр управления регионом в Псковской области обеспечивает коммуникацию жителей с органами власти для оперативного решения актуальных вопросов, особое внимание ЦУР уделяет борьбе с недостоверной информацией, распространяемой в региональном инфополе. Система ЦУР создана в субъектах Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина.