Общество

Обязательную диспансеризацию работающих граждан могут ввести в России

С 2024 года в России могут ввести обязательную диспансеризацию работающих граждан. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, выступившей на открытии конгресса «Национальное здравоохранение – 2023».

Вице-премьер сообщила, что работодатели могут организовывать диспансеризацию, привлекая внутренние медорганизации или сторонние. «Со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими», - сказала Татьяна Голикова.Также она отметила, что в программу, ввиду грядущего Года семьи, будет включено исследование репродуктивной функции женщин и мужчин, передает «МК».

«Для нас семья – это широкое понимание, это не просто родители и дети в этой семье», - подчеркнула Татьяна Голикова, перечислив ключевые составляющие «семьи», на которые власти намерены сделать упор: «молодая», «здоровая», «которая имеет детей», «трудовая», «многопоколенческая».

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду, что россиянам не будут «выкручивать руки» и оставят право самим решать, хотят ли они проходить обследование. По мнению депутата, «силовая модель» в этом вопросе себя не оправдывает. По его мнению, эффект от меры, представленной Голиковой, наступит в случае хорошей разъяснительной кампании, работы с работодателями, а не при помощи «выкручивания рук» или каких-то других силовых методов, тем более в столь чувствительной сфере, как репродуктивное здоровье.

«В любом случае, это право человека — проходить обследование или не проходить. Не обязанность как таковая. За исключением некоторых профессий, которые действительно требуют соответствующего допуска, который зависит от состояния здоровья. Я думаю, это будет в корректные рамки обличено, и преподноситься как возможность и право прохождения ежегодной диспансеризации любому желающему, а не раз в три года, как происходит в некоторых местах», — отметил парламентарий.

В дальнейшем в пресс-службе вице-премьера заверили, что речь не идет об обязательном прохождении медосмотров, а Минздрав пообещал, что диспансеризация будет добровольной.