Общество

В Пскове подвели итоги открытого конкурса юных пианистов

Подведены итоги Псковского областного открытого конкурса юных пианистов имени А. М. Чирковой, который состоялся на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова 2 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Возраст участников конкурса составил от 5 до 18 лет. Обязательным условием участия в этом году стало исполнение двух разнохарактерных произведений, одно из которых – полифоническое.

В состав жюри конкурса вошли преподаватели специального фортепиано Псковского областного колледжа искусств Виктор Иванов, Тамара Матюхина, Наталья Жданова, Зоя Королёва, Иван Колбашов.

По решению членов жюри лауреатами 1 степени признаны Кира Бобракова (ДМШ №1 им. Н. А. Римского-Корсакова), Карина Бикмухаметова (ДШИ г. Остров), Роман Гайворонский (ДШИ г. Остров), Ева Кальцанова (ПОКИ имени Римского-Корсакова).

Напомним, что конкурс, посвященный известному псковскому преподавателю, музыканту, заслуженному учителю РФ Алисе Чирковой, проходит в Пскове уже второй раз. Главной его целью является выявление и поддержка одарённых и профессионально-перспективных учащихся, совершенствование их исполнительского мастерства, а также обмен педагогическим опытом.