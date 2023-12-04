Общество

День открытых дверей состоялся в Псковском филиале университета ФСИН

Более 90 школьников не только из Псковской области, но и других регионов России, в офлайн- и онлайн-форматах стали участниками дня открытых дверей, который состоялся в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В дистанционном формате в мероприятии приняли участие сотрудники территориальных органов ФСИН России и школьники из Республики Хакасия, Магаданской и Мурманской областей.

Учащихся средних общеобразовательных организаций и их родителей приветствовали руководство образовательной организации, представители УФСИН России по Псковской области и ВВК-2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, которые подробно рассказали об особенностях приемной кампании 2024 года, порядке зачисления абитуриентов в образовательную организацию на места за счет средств федерального бюджета.

Участники дня открытых дверей ознакомились с материально-технической базой вуза, увидели спортивный зал, столовую и общежития, а также учебные аудитории, среди которых – криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр, кабинет оказания первой помощи, побывали в библиотеке и читальном зале с современными техническими возможностями.

Кроме того, будущие абитуриенты узнали об истории образовательной организации, посетив музейную экспозицию, и получили информационные буклеты «Абитуриент 2024».