Общество

Цена на бананы в России за год выросла на 47%

В России продолжают дорожать продукты. Так, по данным Росстата, стоимость бананов в текущем году выросла почти вдвое в сравнении с прошлым годом и теперь составляет 140 рублей за килограмм. Рост составил 47%.

Годом ранее стоимость этой категории товаров составляла 97,7 рубля за один килограмм, пишет RuNews24.

Ранее сообщалось о росте цен на куриные яйца. За неделю их стоимость выросла на 4,5%, а с начала года – на 30,9%. Недельный рост отмечен в 82 регионах страны. На прежнем уровне они остались только в Хабаровском крае и Тюменской области, сообщил Росстат.

В результате яйца заняли третье место среди продуктов по росту цен с начала года. На первом месте бананы, а на втором – помидоры (рост 41,6%).