Общество

Какие зарплаты предлагают инженерам-механикам в Псковской области, выяснили аналитики

Потребность в инженерах-механиках в Псковской области не изменилась по сравнению с прошлым годом. Однако, по итогам 11 месяцев видно, что представители производственного персонала остаются лидерами по спросу у компаний. Яркий пример тому – инженеры-механики, потребность в которых на 46% превышает прошлогодние показатели, а зарплаты выросли более чем на 10 000 рублей, сообщает hh.ru.

Опрос 2023 года показывает, что лидером по поиску и найму у работодателей должен был стать производственный линейный персонал – так ответила каждая вторая (50%) компания. Аналитика за десять месяцев показывает, что работодатели придерживались намеченных планов. Так, только для инженеров-механиков в этом году было размещено более 7800 вакансий (+46% год к году) в целом по РФ.

Регионами-лидерами, где инженеров-механиков чаще всего ищут работодатели сейчас являются Москва и область, Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Башкирия, Свердловская область. В частности, в Псковской области потребность в инженерах-механиках не изменилась по сравнению с прошлым годом: чуть больше 120 вакансий. Всего же бизнес на Северо-Западе страны увеличил число вакансий для таких специалистов за год на 43%.

Параллельно росту спроса на инженеров-механиков выросла и предлагаемая зарплата. В целом по стране рост составил более 10 тыс. руб. (с 70 тыс. до 80, 4 тыс.). Диапазон зарплат для данных работников в Псковской области от 48 994 до 70 000, при этом в прошлом году компании предлагали зарплату от 39 943 до 70 000.

В погоне за кадрами работодатели становятся всё более демократичными и предлагают более гибкие форматы и условия работы. Например, за год увеличилось число предложений о работе с удаленным форматом работы (рост в 7 раз). Компании продолжают наращивать объём вахтовых вакансий (+70% за год).

Активней всего размещали вакансии и искали инженеров-механиков по сравнению с 2022 годом работодатели из ИТ-сферы (+291%), лесной промышленности (+107%), из области перевозок (+106%), а также сельского хозяйства (+100% новых вакансий).