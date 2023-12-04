Общество

Родители более 44 тысяч детей в Псковской области получают единое пособие

Социальный фонд России осуществляет выплату единого пособия, которое заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер господдержки, с 1 января. На сегодняшний день в Псковской области единое пособие назначили в отношении 44 тысяч 330 детей, также данную выплату получают более тысячи будущих мам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

При назначении единого пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. Кроме того, учитывается трудовая занятость родителей. Дети и родители при этом должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России.

Доходы семей, которые подают заявление в декабре 2023 года, будут учитываться с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года.

Размер единого пособия в Псковской области на ребенка до 17 лет может составить 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей. В текущем году это — 13 920 рублей. Для беременной женщины – 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2023 году он составил 15 512 рублей.

Заявление на единое пособие можно подать через портал госуслуг. Оформить выплату можно одним заявлением сразу на всех детей. Как правило, предоставлять какие-либо документы не требуется: нужные сведения ОСФР по Псковской области запросит в рамках межведомственного взаимодействия.

Отметим, что пособие назначается на год, поэтому в декабре истечет срок выплаты у тех получателей, кому мера поддержки была назначена в январе. Подать заявление на продление можно как в последнем месяце текущего срока назначения (то есть в декабре), так и в январе.

Уточнить текущий срок назначения единого пособия можно на портале госуслуг: в личном кабинете в уведомлении о назначении пособия, либо заказать выписку из ЕГИССО о назначенных мерах поддержки.