Общество

Более 27 тысяч псковичей были волонтерами в третьем квартале 2023 года

Более 27 тысяч человек занимались волонтерской деятельностью в III квартале 2023 года по данным выборочных обследований рабочей силы в Псковской области, что на 1,9 тысячи человек больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Большинство вовлеченных в волонтерскую деятельность составляют городские жители – 67,6%. Среди волонтеров преобладают женщины: их доля составила 72,8%. В трудоспособном возрасте находится 68,7% участников волонтерского движения.

Сферы деятельности волонтеров многочисленны и разнообразны. Оказывали помощь пожилым людям, детям и инвалидам более половины (57,7%) волонтеров; помощь животным оказывали 19,5% добровольцев; благоустройством и очисткой территории населенных пунктов занимались 9,6% волонтеров.

Данные показали, что еженедельно занимаются волонтерской деятельностью 40% респондентов-волонтеров, ежемесячно – 10,3%, один или несколько раз в год – 49,7%. Абсолютное большинство волонтеров (99,5%) действовали в интересах домашних хозяйств.