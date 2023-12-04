Общество

Богослужение в честь православного праздника провели в псковском СИЗО-1

В следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Псковской области, расположенном в областном центре, состоялась праздничная служба, приуроченная к одному из 12 главных церковных праздников – Введению во храм Пресвятой Богородицы, отмечаемому 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие прошло в храме Анастасии Узорешительницы на территории СИЗО-1. Богослужение провел помощник начальника управления по организации работы с верующими УФСИН России по Псковской области священник Михаил Федоров.

В своем обращении к присутствующим он напомнил историю праздника: именно в этот день в возрасте трех лет Дева Мария переступила порог Иерусалимского храма и жила в нем до 12 лет.

«Вы должны помнить, что в себе, своих детях важно воспитывать сознательную религиозность, приобщать и себя, и их к добрым помыслам, светлым мыслям и поступкам. Обязательно быть верующими и жить благими делами», - заключил отец Михаил.