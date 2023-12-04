Общество

Прием граждан в ассоциации юристов Пскова состоится 7 декабря

Прием граждан состоится в Псковском региональном отделении Ассоциации юристов России (Псков, улица Ленина, 7) 7 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации.

Прием проведут представители Минюста РФ, Адвокатской палаты области, члены ассоциации. В этот день граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования. Консультации с 11.00 до 15.00 можно будет получить по любым вопросам, за исключением уголовного права и коммерческих сделок.

Для жителей районов работает единая диспетчерская служба - 8 953 235 67 67, будет организовано онлайн-включение в рамках социального проекта «Территория права 2.0», который был поддержан Фондом президентских грантов.