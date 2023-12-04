Общество

Псковская область находится в числе благополучных регионов по АЧС и птичьему гриппу

Псковская область находится в числе благополучных регионов по эпизоотической обстановке с высокопотагенным гриппом птиц и африканской чумой свиней (АЧС), несмотря на напряженную обстановку по стране. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников и руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев 5 декабря на рабочей встрече обсудили совместную работу федерального ведомства, правительства региона и профильных областных комитетов по сохранению и укреплению стабильной эпизоотической обстановки.

«Эпизоотическая обстановка для нас имеет принципиальное значение. Сельское хозяйство — важная часть экономики Псковской области. Отрасль формирует порядка 14% ВВП региона, что сопоставимо с объемом обрабатывающих предприятий», — подчеркнул Михаил Ведерников. Вместе с тем, обратил внимание Олег Емцев, угроза заражения диких и домашних животных опасными заболеваниями в регионе остается, в том числе и из-за миграции популяций.

Говоря о профилактике возникновения птичьего гриппа, участники рабочей встречи особое внимание обратили на комплекс превентивных мероприятий на крупных птицефабриках. Олег Емцев рассказал о профилактических визитах и контрольно-надзорных мероприятиях, которые проводятся на производственных предприятиях региона.

В части профилактики АЧС идет мониторинг продукции свиноводства и снижается численность кабана. В настоящее время практически все муниципальные образования, округа и районы Псковской области соблюдают рекомендованную плотность дикого кабана — 0,25 особей на 1тыс га. Превышение показателей зафиксировано только на территории Дедовичского: 0,35 особи на 1 тыс га. По согласованию сторон в муниципалитете будет проведена дополнительная межведомственная проверка.

В рамках встречи были обсуждены также вопросы карантинного фитосанитарного контроля, профилактики иных опасных заболеваний животных, несущих угрозу развитию экономики региона. В частности, в борьбе с распространением бешенства наиболее важным аспектом остается иммунизация животных — ежегодное применение пероральных вакцин.

Речь также зашла о мониторинге пищевой продукции, особенно поступающей в социальные учреждения региона, а также экспорте и импорте животноводческой и рыбной продукции.

Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора отметил рост экспорта животноводческой продукции производства псковских аграриев. За 10 месяцев 2023 года через пункты пропуска Псковской области вывезено порядка 710 тыс тонн, что на 12,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Основной рост экспорта приходится на мясо и мясопродукты (увеличение на 66,7%). Поставки рыбы и рыбопродуктов увеличились в 1,7 раза, сырья животного происхождения — в 2 раза, кормов и кормовых добавок на 11%.

В завершение встречи Михаил Ведерников и Олег Емцев договорились о продолжении сотрудничества и конструктивного взаимодействия в части сохранения стабильной эпизоотической обстановки.