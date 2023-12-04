Общество

Довольную уловом выдру удалось сфотографировать сотруднику «Михайловского»

Выдру после удачной рыбалки в Сороти, близ музей-усадьбы «Тригорское» удалось заснять сотруднику Государственного Пушкинского музея-заповедника Алексею Михайлову.

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, музей-заповедник «Михайловское»

Кроме того, в объектив этого замечательного фотоохотника попали и другие зимние обитатели мемориального парка и его окрестностей: белка, норка, пара косуль, снегири — два самца и самочка, «позирующие» на заледенелых кустиках крапивы двудомной. Эти фотографии, к радости своих подписчиков, Алексей Михайлов выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Специально для Псковской Ленты Новостей в «Михайловском» пояснили, что по визуальным наблюдениям в музейных садах и парках обитает порядка двадцати видов млекопитающих (насекомоядные, хищные, парнокопытные, зайцеобразные, грызуны) и более ста тридцати видов птиц (поганкообразные, ржанкообразные, голубеобразные, кукушкообразные, совообразные, козодоеобразные, стрижеобразные, удодообразные, дятлообразные, воробьинообразные). Есть здесь и пресмыкающиеся, и земноводные. Всех их — как многочисленных представителей местной фауны, так и растения — пушкиногорские музейщики считают одной из самых ценных «коллекций», хотя в фондовых документах они, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приезжавший сюда то в ссылку, а потом по доброй воле, из сердечной привязанности. Об этом всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна и цитируя пушкинские строки, где упомянуты тот или иной пейзаж, те или иные птица или зверь.