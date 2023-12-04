Общество

Студентка псковского колледжа искусств стала лауреатом музыкального конкурса

Студентка 4 курса отделения «Теории музыки» Псковского областного колледжа искусств Анастасия Прокофьева стала лауреатом второй степени XVII детского открытого композиторско-исполнительского конкурса «Бывает всё на свете хорошо», посвященного Андрею Петрову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Конкурс проходил в два этапа. По результатам отборочного тура Анастасию Прокофьеву пригласили участвовать в финале, который состоялся в Санкт-Петербурге в стенах ДМШ имени Андрея Петрова.

Программа Анастасии Прокофьевой состояла из двух авторских сочинений, работа над которыми велась под руководством заслуженного деятеля искусств Псковской области, члена Союза композиторов России, преподавателя колледжа искусств Татьяны Лаптевой.

Одно из исполненных произведений - «Калейдоскоп Америки» - Анастасия Прокофьева исполнила самостоятельно, второе - «Воробей в Летнем саду Петербурга» - в дуэте с флейтисткой, студенткой 2 курса отделения «Инструментальное исполнительство» Кирой Киперман.

Конкурсантов оценивали именитые музыканты: композитор, член Президиума правления Союза композиторов Санкт-Петербурга В. А. Сапожников, дирижёр Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» П. А. Бубельников, пианист, композитор, профессор кафедры композиции Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Н. Ю. Мажара и другие.

После прослушиваний юные композиторы приняли участие в мастер-классе «Сочиняем сказку», который провёл пианист, композитор, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и один из членов жюри Игорь Александров.