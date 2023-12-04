Общество

Депутаты Госдумы оценили предложение запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Вышедший в Интернете сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» предложили запретить, поскольку подражание одной из его сцен якобы могло стать причиной убийства школьника в Иркутске. Об этом в обращении в Следственные комитет РФ и Роскомнадзор написала депутат Госдумы Нина Останина.

Выяснить, связано ли убийство 15-летнего школьника в Иркутске с подражанием сериалу «Слово пацана», в котором есть похожая сцена, главу СК Александра Бастрыкина попросила председатель думского комитета по делам семьи Нина Останина. А от руководителя Роскомнадзора Андрея Липова она потребовала запретить трансляцию сериала на онлайн-платформах — кино может содержать информацию, способную причинить вред подрастающему поколению. Показ сериала накануне старта в России Года семьи Останина назвала возмутительным, пишет «Парламентская газета».

В Следственном управлении по Иркутской области, где расследуют убийство мальчика, связь преступления с сериалом не подтвердили. Об этом правоохранители написали в соцсети.

Восьмисерийная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о молодежных группировках конца 1980-х годов. Картину начали показывать на одной из онлайн-платформ в ноябре, сейчас вышли пять серий. Съемки сериала поддержал Институт развития Интернета, который распределяет государственные субсидии на создание и продвижение социально значимого интернет-контента.

На ситуацию с сериалом обратили внимание и другие парламентарии. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Дмитрий Певцов рассказал, что «Слово пацана» он не смотрел, но два десятилетия назад оказался в похожей ситуации. В начале двухтысячных годов сериал «Бандитский Петербург», где он сыграл главную роль, обвиняли в том же самом: романтизации преступников. Но артист и депутат с этим не согласился: «Романтического флера в нашей картине не было, это довольно жесткое кино. Насколько я знаю, дети в Белого и Черного адвокатов во дворе не играли».

В то же время, отметил Певцов, в России достаточно сериалов про бандитов, которые якобы осуждают их деятельность, но «по форме действительно романтизируют». В двухтысячные годы этому сильно способствовало телевидение, всячески продвигавшее такие кинопродукты. Тот же сериал «Бригада» — и тогда дети точно играли и в Сашу Белого, и в Космоса, и в Пчелу.

«Не в первый раз говорю: контролировать телевидение должно не Минцифры, как сейчас, а Минкульт, и государству должен принадлежать контрольный пакет», — заключил Певцов.

Сейчас особенно важно контролировать контент, который выбрасывается в публичное поле — не важно, через телевидение или Интернет, сказал первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, народный артист России Николай Бурляев. В кинопроизводстве сегодня главное — успех фильма в первый уик-энд, с этой точки зрения сериал «Слово пацана» задачу выполнил, констатировал Бурляев. А поднявшаяся сейчас шумиха играет только на руку этому сериалу. «Однако, какие будут последствия, никто сейчас не может предсказать, — отметил артист и депутат, не раз выступавший за возрождение худсоветов. — Фильм Андрея Тарковского "Андрей Рублев" не имел успеха в первый уик-энд, но за полвека перекрыл кассовые сборы многих и многих картин. Режиссерам нужно думать об успехе в вечности».

«Слово пацана» вновь обнажило тему подростковой жестокости и преступности, считает глава «Лиги безопасного Интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

С общественницей не согласился зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин: существующего нормативного регулирования вполне достаточно, чтобы защитить российское общество от целенаправленных попыток деструктивного воздействия. А деструктивное влияние «Слова пацана» сильно преувеличено. «В любом случае, считаю, нужно дождаться финала: последняя серия расставит все по своим местам», — сказал депутат.

Запрещать уже стартовавший сериал не нужно — это вызовет еще больший интерес к нему, считает член того же думского комитета Антон Ткачев. Он напомнил, что картина имеет пометку 18+, а в большинстве российских онлайн-кинотеатров можно создать детский профиль — тогда доступ к подобному контенту подростков будет невозможен. Еще одна особенность официальных площадок — там, как правило, есть возможность выбрать аудиодорожку, то есть пользователь может заблокировать использование нецензурной лексики.

Инсайдеры, знакомые с продолжением «Слова пацана», в соцсетях подтвердили доводы депутата. Якобы с пятой серии «пацанская» идеология там начнет разбиваться, авторы будут объяснять всем, почему насилие это плохо.