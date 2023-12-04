Общество

Более 550 соотечественников переселилось в Псковскую область в 2023 году

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела очередное заседание межведомственной комиссии по координации действий и контролю за реализацией мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Всего за время реализации госпрограммы в Псковскую область переселились почти 12 тысяч соотечественников, из них 555 человек в текущем году. За текущий период этого года управлением по вопросам миграции УМВД России по Псковской области принято к рассмотрению об участии в госпрограмме 376 заявлений. В том числе 331 заявление принято от соотечественников, постоянно проживающих за рубежом и обратившихся с заявлением об участии в программе в уполномоченные органы МВД России за рубежом, 45 заявлений принято от соотечественников, проживающих на законном основании на территории России.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Наталья Тудакова отметила, что 60% от числа прибывших в этом году в наш регион — это трудоспособные граждане. Подавляющее большинство — 70% переселенцев — имеют профессиональное образование.

На заседании комиссии также выступил заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев, который сообщил, что в настоящее время идет подготовка педагогов по работе с детьми и подростками, которые переселились в рамках госпрограммы. Прорабатывается вопрос о формировании групп среди заинтересованных лиц для социальной адаптации посредством дополнительных занятий по российской истории, культуре, традициям и изучению соотечественниками законодательства Российской Федерации. Вера Емельянова подчеркнула, что при переселении соотечественников в Псковскую область важен комплексный подход и слаженная работа всех органов власти, участвующих в реализации госпрограммы.

Приоритетным остается привлечение специалистов в сферу здравоохранения и образования. Членам межведомственной комиссии даны соответствующие поручения для обеспечения решения поставленных задач и совершенствования работы в рамках проводимой работы с соотечественниками.

Правительство Псковской области продолжит работу по согласованию заявлений потенциальных участников госпрограммы и содействию в трудоустройстве и обустройстве прибывших соотечественников в 2024 году.