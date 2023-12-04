Общество

Госдума приняла изменения в закон об ограничении использования смартфонов в школах

Приняты изменения в закон «Об образовании», теперь урок труда в школах станет обязательным предметом, а использовать мобильные телефоны школьники смогут только в экстренных случаях. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Запрещено использовать на уроках мобильные телефоны (за исключением экстренных случаев). Обсуждали с вами этот вопрос — родители и учителя просили поддержать эту норму. Принятое решение повысит качество образования наших детей», - написал Вячеслав Володин.

Также в школы возвращён урок труда как обязательный предмет.

«Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребёнку прививать трудолюбие, то в будущем у него всё будет хорошо», - считает спикер Госдумы.

Обязательные уроки труда в начальных и средних классах школы введут с 1 сентября 2024 года.