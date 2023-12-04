Общество

Незаконно поселившегося в порховской деревне иностранца выдворят за пределы РФ

Порховский районный суд постановил принудительно выдворить за пределы Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Гражданин Республики Таджикистан с 18 декабря 2022 года находится на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания, в том числе с августа 2023 года он был в деревне Полоное Порховского района. У мужчины отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание на территории РФ.

В судебном заседании иностранец признал вину в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.

Суд признал его виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей и административного выдворения за пределы Российской Федерации. До принудительного выдворения иностранца поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России (находится в Пскове).