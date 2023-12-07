Общество

Татьяна Фомченкова: Учителям необходимо повышать заработную плату

Преумножить педагогические кадры поможет повышение заработной платы. Такое мнение озвучила депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), учитель русского языка и литературы, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Скажу не очень приятную правду. Необходимо повышение заработной платы учителям. Нужно ставку хоть как-то приближать к МРОТ. Если сегодня ставка по высшей категории при условии повышения в октябре 11 473 рубля — это ставка учителя на 18 часов, для молодого педагога — это 10 400. Можно проработать 30 лет, быть заслуженным учителем, каждый свой урок по сей день готовить, а разница будет в тысячу. Здесь система оплаты труда и заработная плата — это истина и точка. Второе, наверное, весь комплекс всех причин: престижа профессии катастрофически не хватает. В Год педагога и наставника были предприняты многие меры. Но общественного престижа это не добавило», - сказала она.

Депутат напомнила о мерах поддержки для студентов-педагогов, предложенных губернатором Псковской области. «У меня в гимназии в ПсковГУ не поступали давно. В этом году поступают по целевым направлениям четверо», - уточнила она.

Кроме того, из класса Татьяны Фомченковой среди 25 выпускников в педагогические вузы пошли 15 учеников.