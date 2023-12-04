Общество

Город Дно украшают в преддверии Нового года

Работы по установке уличных консолей по улице Советской начались в Дно 6 декабря. Об этом глава Дновского района Михаил Шауркин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

Работы ведутся в рамках муниципального контракта администрации городского поселения Дно. Подрядчиком выступает ООО «Эра».

После монтажа украшений на уличных опорах подрядчик приступит к оформлению фотозоны в парке имени А. С. Пушкина.

«Планируем завершить работы по украшению нашего города установкой новых уличных конструкций в парке имени Ленина», - добавил глава района.