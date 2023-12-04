Общество

Проемы Гремячей башни в Пскове заложили известняковым камнем. ФОТО

На объекте культурного наследия федерального значения «Гремячая башня» XVI века в Пскове проведены первоочередные противоаварийные работы, проемы башни заполнили кладкой из известнякового камня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и заместитель председателя комитета - начальник отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия Алексей Наливко провели осмотр проведенных работ.

Работы выполнялись силами государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

Объект культурного наследия федерального значения «Гремячая башня» XVI века входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений Окольного города» XV-XVI веков.

Гремячая (Космодемьянская) башня с пряслом крепостной стены является наиболее сложным и загадочным сооружением в системе оборонительных стен города Пскова, являя собой сплав опыта русских и итальянских мастеров фортификации. Имеет огромное значение как памятник военной истории России. Ныне является мощным градостроительным акцентом в силуэте набережной реки Псковы, добавили в комитете.

Смотрите также Проемы Гремячей башни в Пскове закладывают известняковым камнем

Ранее сообщалось, что у Гремячей горы в Пскове проводят консервацию старинного здания хлебопекарни.