Общество

Детскую площадку привели в порядок по требованию бежаницкой прокуратуры

Детскую игровую площадку привели в надлежащее состояние по требованию прокуратуры Бежаницкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ведомство выявило нарушения законодательства при эксплуатации детской игровой площадки, расположенной в деревне Красный Луч.

В ходе проверки установлено, что состояние объектов детской игровой площадки не соответствует установленным законодательством требованиям: металлические материалы оборудования имеют отслоения краски; на поверхности элементов оборудования присутствует коррозия; на элементах из древесины – многочисленные дефекты в виде сколов и отщепов; сварные швы не имеют гладкого покрытия; конструкциями оборудования не обеспечена прочность; игровое оборудование не в полном объеме оборудовано перилами.

Указанные нарушения явились основанием для внесения прокурором района в адрес главы поселения представления, по результатам рассмотрения которого детскую игровую площадку привели в надлежащее состояние.