Общество

Великолучане получают самую большую зарплату среди разнорабочих в Псковской области - исследование

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала уровень предлагаемых зарплат в вакансиях разнорабочих в крупнейших городах Псковской области и выяснила, где этим специалистам предлагают наиболее высокий уровень дохода. В анализ попали города, где с начала года было открыто не менее 100 вакансий разнорабочих.

Лидерами среди местных городов стали Великие Луки и Остров – в этих городах медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях разнорабочих в 2023 году составила 77 000 и 67 500 рублей соответственно. На третьем месте оказался Порхов (66 000 руб.), на четвертом – Псков (54 800 руб.), на пятом – Новосокольники (44 000 руб.).

За январь-ноябрь 2023 года спрос на разнорабочих в городах Псковской области вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил уровень в 6 000 тысяч вакансий. Чаще всего такие вакансии открывают компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Автобизнес», «Энергетика», «Розничная торговля», а также «Лесная промышленность». В каждом втором предложении о работе опыт от соискателя не требуется. 23% вакансий разнорабочих предполагают вахтовую занятость.

Добавим, что разнорабочие относятся к дефицитным специалистам: на одну такую вакансию в регионе приходится в среднем 1-2 резюме, что говорит об острой нехватке кадров.