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Общество

Необоснованная жалоба на аукцион облздрава поступила в Псковское УФАС

07.12.2023 11:47|ПсковКомментариев: 0

ООО «МедОптТорг» обратилась в управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области с жалобой на действия регионального комитета по здравоохранению при проведении аукциона на поставку дефибриллятора для профессионального использования, в итоге жалобу признали необоснованной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в антимонопольном ведомстве. 

По мнению заявителя, его права и законные интересы были нарушены тем, что заказчик в разделе аукционной документации «Описание объекта закупки» разместил техническое требования к объекту закупки, которые в своей совокупности, а также требования объекта закупки, описывают исключительно одного производителя.

Комиссия Псковского УФАС России, изучив доводы сторон, а также технические характеристики указанных аппаратов, размещённых на официальном сайте Росздравнадзора, пришла к выводу о наличии более двух производителей, соответствующих требованию описания объекта закупки.

Теги: #УФАС России по Псковской области #оборудование
Источник: Псковская Лента Новостей
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