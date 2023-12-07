Общество

Необоснованная жалоба на аукцион облздрава поступила в Псковское УФАС

ООО «МедОптТорг» обратилась в управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области с жалобой на действия регионального комитета по здравоохранению при проведении аукциона на поставку дефибриллятора для профессионального использования, в итоге жалобу признали необоснованной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в антимонопольном ведомстве.

По мнению заявителя, его права и законные интересы были нарушены тем, что заказчик в разделе аукционной документации «Описание объекта закупки» разместил техническое требования к объекту закупки, которые в своей совокупности, а также требования объекта закупки, описывают исключительно одного производителя.

Комиссия Псковского УФАС России, изучив доводы сторон, а также технические характеристики указанных аппаратов, размещённых на официальном сайте Росздравнадзора, пришла к выводу о наличии более двух производителей, соответствующих требованию описания объекта закупки.