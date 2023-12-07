Общество

20-градусный мороз ожидается в Псковской области 8 декабря

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 8 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью осадков не предвидится, а днем местами, возможно, будет идти небольшой снег. Ветер юго-восточных направлений будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Температура по области ночью будет варьироваться от -10 до -15 градусов, местами понижение температуры будет достигать отметки -20 градусов. Днем температурные показатели будут изменяться в пределах от -6 до -11 градусов. Атмосферное давление останется высоким.