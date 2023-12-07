Общество

«Слово пацана» по-псковски: как враждовали местные группировки 35 лет назад

«Ты с какого района, чушпан?» - эти слова неожиданно вернулись на улицы городов в 2023 году после выхода сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В основе сюжета — события 35-летней давности, когда подростки в Казани делили город на районы и забивали друг другу стрелы «улица на улицу».

Фото: Александр Елисеев

И хотя «казанский феномен» (такое название получил процесс формирования группировок) был уникальным по своей массовости и жестокости, свои подростковые банды были в каждом городе. Хоть и с меньшим размахом, Псков не стал исключением.

Свидетельства очевидцев событий тех лет и вспоминания о том, на какие районы делился город в те годы и какой была жизнь в преддверии бандитских 90-х, читайте в новом материале «МК в Пскове» здесь>>>