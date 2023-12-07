Общество

Кардиолог назвала фактор, повышающий риск сердчных болезней

Регулярный недосып негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. По словам врача-кардиолога Анастасии Фомичевой, если человек спит менее шести часов в сутки, это может привести к развитию сердечных болезней.

«Ваш риск сердечно-сосудистых событий возрастает на 25%», - предупредила кардиолог.

Также специалист рекомендовал обратить внимание на сердечный ритм. В норме в покое частота сердечных сокращений составляет не менее 80 уд/мин. Если пульс в покое менее 60 уд/мин, необходимо оборотиться к врачу, пишет RuNews24.

Если человек устает от незначительных физических нагрузок, это также может указывать на проблемы с сердцем, предупредила врач.

Чтобы улучшить состояние здоровья, врач указала на необходимость придерживаться здорового питания с ограничением насыщенных жиров и быстрых углеводов.