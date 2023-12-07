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Общество

Свыше 300 врачей не хватает в больницах Псковской области 

07.12.2023 16:18|ПсковКомментариев: 0

305 врачей и 670 средних медицинских работников не хватает в государственных больницах Псковской области. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова в ходе онлайн-брифинга 7 декабря в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». 

«В целом кадровая ситуация характеризуется дефицитом, что уж тут скрывать. При чем ситуация так характеризуется не только в Псковской области, но и во всей стране, за исключением, может быть, Москвы и Петербурга», - сказала Ирина Жаворонкова.

В настоящее время в Псковской области в государственных больницах работают почти 1,5 тысячи врачей и почти 5 тысяч среднего медицинского персонала.

Дефицит кадров на 2023 год составляет порядка 305 врачей и 670 средних медицинских работников, показатель получен на основе расчетов Минздрава. 

«При этом число вакансий в регионе, то есть фактическая потребность наших учреждений, почти совпадает по количеству необходимых врачей - от 300 до 350 специалистов, а по среднему персоналу меньше методики подсчета Минздрава — порядка 400 вакансий», - отметила гостья студии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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