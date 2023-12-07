Общество

Ирина Жаворонкова: Средняя зарплата псковских врачей превышает 70 тысяч рублей

Средняя зарплата врача в государственной системе здравоохранения в Псковской области составляет 76 тысяч рублей. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова в ходе онлайн-брифинга 7 декабря в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Средняя зарплата врача в государственной системе здравоохранения в Псковской области составляет 76 тысяч рублей по итогам 11 месяцев 2023 года, это неплохой уровень зарплаты, мы в середине таблицы зарплат по регионам, и эта зарплата, я считаю, достойная», - сказала Ирина Жаворонкова.

Зарплата врачей в поликлинике, продолжила она, иногда даже выше, чем у врача стационара. «Все зависит от врача — если он хочет заработать, у него есть для этого все возможности», - добавила гостья студии.