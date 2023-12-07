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Презентация книги «Гибель империи. Российский урок» митрополита Тихона состоялась 7 декабря

В четверг, 7 декабря, в Симферополе прошла презентация книги митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) «Гибель империи. Российский урок», сообщают РИА Новости.

Книга написана на основе почти трехсот архивных и научных источников и документов и рассказывает, какой была Россия до 1917 года.

Он сравнил исторические исследования с медицинской генетикой, «когда по образцам человека определяют, какими болезнями хворали его предки и предупреждают о том, что ему ждать, где быть более внимательным, что он должен изменить в своем образе жизни, привычках, и в том числе и в своем психическом состоянии», сообщает источник.