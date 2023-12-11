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Общество

Вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

11.12.2023 09:01|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 11 декабря, в России вступают в силу правила сдачи загранпаспорта в случае ограничения на выезд из страны, соответствующее постановление появилось на портале правовой информации 22 ноября.

«Гражданин Российской федерации, право на выезд из Российской Федерации которого временно ограничено, <...> обязан в течение 5 рабочих дней со дня доведения <...> об этом временном ограничении <...> явиться и передать паспорт на хранение до истечения срока временного ограничения либо истечения срока действия паспорта», — говорится в документе.

По данным постановления, эта мера позволит «снять коррупционные риски и исключить возможность злоупотребления со стороны должностных лиц», пишет РИА Новости

Сдача на хранение осуществляется в органе власти, выдавшем документ. При этой процедуре оформляется акт приема-передачи в двух экземплярах. Один из них выдают гражданину, а другой остается у уполномоченного органа, ведущего соответствующий учет.

Теги: #паспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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