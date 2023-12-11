Общество

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с обновленным составом

Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

«Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом», - говорится в сообщении.

В настоящее время завершается государственный контроль качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора, пишет РИА Новости. Факт регистрации позволит производителю вакцины ввести ее в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.