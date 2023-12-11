Общество

Инспектор Псковского облсовпрофа о правилах составления графика отпусков

Близится к концу 2023 год, а значит работающие жители Псковской области составляют график отпусков на следующий трудовой год. Как избежать ошибок при утверждении и применении графика отпусков, рассказала главный правовой инспектор труда инспекции труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Иванова.

Фото: Псковский облсовпроф

- Скажите, пожалуйста, все ли предприятия, учреждения, организации обязаны составлять график отпусков сотрудников?

- Не совсем, не вести график отпусков могут лишь микропредприятия и некоммерческие организации, но только при условии, если вопрос отпуска работников будет четко прописан в их трудовых договорах (статья 309.2 ТК). В остальных случаях отсутствие графика — это нарушение, за которое могут оштрафовать по статье 5.27 КоАП.

- В какой срок должен быть утвержден график отпусков? Что будет, если утвердить его с опозданием?

- График нужно утвердить не менее чем за две недели до начала нового года. Если работодатель не уложился в срок, его могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП. Например, в одном деле руководителя организации оштрафовали за то, что график утвердили не 17, а 29 декабря (решение Волгоградского облсуда от 15 июня 2022 года по делу №7-332/2022). В другом деле руководителя оштрафовали, хотя задержка была еще меньше — график утвердили 25 декабря (решение Мосгорсуда от 6 октября 2020 года по делу №7-11332/2020). Учитывая, что в этом году 17 декабря приходится на воскресенье, последний день, когда надо утвердить график, при пятидневной рабочей неделе — 15 декабря.

- Если на предприятии есть профсоюзная ячейка, нужно ли согласовывать график отпусков с профсоюзом?

- График отпусков компания обязана утвердить с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, если она есть в компании и объединяет более половины работников (часть 1 статьи 123, статья 372 ТК). Требование кажется формальным, но за его нарушение также грозит ответственность.

- А что, если в течение года планы сотрудника или компании поменялись, и человека не отпустили в отпуск по графику?

- Нередко бывает, что после утверждения графика обстоятельства меняются и компания не готова отпустить работника в отпуск в запланированные даты. Если работник отказывается идти навстречу и уходит в отпуск по графику, это приводит к конфликту, в результате которого ему объявляют взыскание за прогул. Но суды признают это незаконным. Доводы о том, что работник не писал заявление и работодатель не издавал приказ об отпуске, не помогают. Суды отмечают, что график отпусков — документ обязательный. Изменить запланированные в нем даты отпуска можно только по соглашению сторон (апелляционное определение Мосгорсуда от 4 октября 2021 года по делу №33-37990/2021).

- Для рабочих, которые продолжают учебу на заочке, как быть, когда отпуск совпал с учебой?

- Весна - лето - время не только начала сезона отдыха, но старта сессий. Поэтому работодателю необходимо помнить о предоставлении учебных отпусков работникам, совмещающим труд с обучением. Ежегодный и учебный отпуска могут совпасть, при этом основной может прерваться. Предоставить учебный отпуск нужно по датам справки-вызова (статья 173 ТК РФ), а совпавший с ним основной или дополнительной - перенесите с учетом пожеланий работника (статья 124 ТК РФ).

При этом нужно учесть, что выход в учебный отпуск во время основного и дополнительного не является отзывом из последних.

- Нужно ли включать мобилизованных работников, чьи трудовые договоры приостановлены, в график отпусков?

- Согласно статье 123 ТК РФ, в график отпусков необходимо включать всех работников, которые трудятся на момент утверждения документа. Для того, чтобы исключить претензии проверяющих, включать в график надо и тех работников, чьи трудовые договора временно приостановлены. Мы верим, что все мобилизованные вернутся в ближайшее время и приступят к работе.

Так как дата возобновления действия трудового договора пока неизвестна, можно поставить в график дату начала их отпуска ближе к концу рабочего года, а после возвращения работника уточнить желаемую дату и перенести плановую. Напомним, что такие работники в течение шести месяцев после возобновления действия трудового договора имеют право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для него время независимо от стажа работы у работодателя (часть 9 статьи 351.7 ТК РФ).

- В график отпусков должны быть включены все ежегодные оплачиваемые отпуска, даже перенесенные и дополнительные?

- В графике отпусков необходимо отражать все ежегодные оплачиваемые отпуска, которые планируется предоставить в следующем календарном году: и основные, и дополнительные; и перенесенные отпуска за «старые» годы, и новые текущие.

Если не включить в график какой-либо из отпусков, то работодателю будет проблематично его предоставить - может возникнуть спор о дате. Также при проверке ГИТ работодателю могут вменить в нарушение некорректно составленный график и уклонение от предоставления работнику отпусков.

- Как избежать ошибок при внесении в график разделенного отпуска?

- Трудовой кодекс РФ позволяет разделять ежегодные оплачиваемые отпуска на части только по соглашению между работником и работодателем (часть 1 статьи 125 ТК РФ). Но в одностороннем порядке разделить и зафиксировать части отпуска в графике отпусков нельзя, это будет являться нарушением закона.

Надежнее сначала письменно оформить разделение в виде заявления работника с резолюцией о согласии работодателя. И только потом внести данные о разделении в график. При этом обязательно следить, чтобы при дроблении отпуска оставалась как минимум одна непрерывная 14-дневная часть (часть 1 статьи 125 ТК РФ).

- А что, если работника не включили в график отпусков после восстановления на работе?

- Проблемы возникают, когда суд восстанавливает на работе сотрудника после утверждения графика отпусков на следующий год. Такого работника зачастую в график уже не включают. Само по себе это не приводит к спорам, если отпуска предоставляют по заявлению. Если же работнику в отпуске в желаемые даты отказывают, он снова идет в суд.

Суды в таких спорах поддерживают работников, признавая незаконным отказ включить их в график отпусков и предоставить отпуск в желаемые даты. Причина в том, что работник не реализовал право на отпуск за прошлый период и не попал в новый график отпусков, виноват работодатель, который незаконно его уволил (определение Второго КСОЮ от 24 декабря 2020 года по делу № 8-28464/2020, апелляционное определение Липецкого облсуда от 21 июня 2023 года по делу №33-1978/2023).

Источник: пресс-служба Псковского облсовпрофа